Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

Сегодня, 15:39

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Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России
Фото из открытых источников

Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее это может стать самым серьезным испытанием за несколько последних десятилетий, пишет Reuters.

«Сближение с альянсом страны со ставшим уже легендарным нейтральным статусом означало бы отход от тщательно взращиваемой традиции не принимать чью-либо сторону, которая помогла Швейцарии мирно процветать и сохранить особую роль посредника», — рассуждают авторы.

Государством с гарантированным «вечным нейтралитетом» Швейцария стала в 1815 году после Венского конгресса, передают «Ура ру».

Ранее представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер рассказал, что на данный момент власти страны в рамках санкций ЕС заморозили российские активы объемом $6,3 млрд. Вечно нейтральная Швейцария, как известно, поддержала антироссийские ограничения.

За это РФ внесла эту страну в список недружественных государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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