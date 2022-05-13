Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
Видео попадания ракеты по колонне ВСУ появилось в Сети. Оно было записано на 7-м часу «военной спецоперации», которую...Подробнее
Вечно нейтральная Швейцария в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины берет курс на сближение с НАТО. Для нее это может стать самым серьезным испытанием за несколько последних десятилетий, пишет Reuters.
«Сближение с альянсом страны со ставшим уже легендарным нейтральным статусом означало бы отход от тщательно взращиваемой традиции не принимать чью-либо сторону, которая помогла Швейцарии мирно процветать и сохранить особую роль посредника», — рассуждают авторы.
Государством с гарантированным «вечным нейтралитетом» Швейцария стала в 1815 году после Венского конгресса, передают «Ура ру».
Ранее представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер рассказал, что на данный момент власти страны в рамках санкций ЕС заморозили российские активы объемом $6,3 млрд. Вечно нейтральная Швейцария, как известно, поддержала антироссийские ограничения.
За это РФ внесла эту страну в список недружественных государств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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