RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

Сегодня, 15:19

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RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении
Фото из открытых источников

Российские войска продолжают наступательную операцию на Лиманском направлении. Об этом пишет «Русская Весна», ссылаясь на данные, которые предоставляют военкоры и непосредственно сами военные из группировки «Отважных».

Наступление на Лиманском направление идет по намеченному плану. Действует в том числе спецназ групприовки «О». Сообщается, что на позициях ВСУ, которые занимают российские войска, обнаружено много западного вооружения, в том числе американские Javelin и британские NLAW.

Российские военкоры рассказывают, что до 30% вооружения, которое получает Украина, не срабатывает. Тем не менее трофейное оружие передают на вооружение ДНР и ЛНР.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию». Запад, поставляя Украине вооружение, стремится ослабить РФ. Этим уже воспользовались Финляндия и Швеция, которые фактически по ускоренной процедуре будут вскоре приняты в НАТО, несмотря на предупреждения Москвы о негативных последствиях для них.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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