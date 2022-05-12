RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

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Российские войска продолжают наступательную операцию на Лиманском направлении. Об этом пишет «Русская Весна», ссылаясь на данные, которые предоставляют военкоры и непосредственно сами военные из группировки «Отважных».
Наступление на Лиманском направление идет по намеченному плану. Действует в том числе спецназ групприовки «О». Сообщается, что на позициях ВСУ, которые занимают российские войска, обнаружено много западного вооружения, в том числе американские Javelin и британские NLAW.
Российские военкоры рассказывают, что до 30% вооружения, которое получает Украина, не срабатывает. Тем не менее трофейное оружие передают на вооружение ДНР и ЛНР.
Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию». Запад, поставляя Украине вооружение, стремится ослабить РФ. Этим уже воспользовались Финляндия и Швеция, которые фактически по ускоренной процедуре будут вскоре приняты в НАТО, несмотря на предупреждения Москвы о негативных последствиях для них.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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