Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Сегодня, 16:09

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Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием
Фото из открытых источников

Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков.

Он сообщил, что уже сейчас на вооружении РФ есть лазерный комплекс. Но ведутся работы по созданию более мощных образцов, которые смогли бы не просто выводить из строя объекты в небе и космическом пространстве, а даже уничтожать их.

Рассказал Сивков и о работах над кинетическим оружием. В частности, идет создание электромагнитных пушек. Они будут эффективнее тех артиллерийских систем, которые есть сейчас, поскольку традиционные артиллерийские комплексы зависят от физических свойств пороха.

«Ударная волна, которая возникает при сгорании пороха, имеет ограничение чисто физическое. Быстрее распространяться не может. По этому ограничению максимальная скорость выхода обычного артиллерийского снаряда из ствола не может превышать 2,5 км в секунду. Электромагнитная пушка теоретически может разогнать снаряд до любой скорости, без каких-либо ограничений», — объяснил Сивков.

Создаются электромагнитные пушки, которые будут превышать по характеристикам даже американскую 155-миллиметровую электромагнитную пушку, устанавливаемую на эсминцах типа «Замволт».

Сивков добавил, что информация о новейших разработках держится в тайне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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