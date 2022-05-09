Литовкин: США нацелились на Чукотку, РФ готова дать асимметричный ответ

Россия будет отвечать США на попытки усилить влияние в Арктическом регионе.

В этом уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что любая угроза для России повлечет соответствующий ответ.

Так, ранее представитель Пентагона Кристин Вормут заявила о том, что с Аляски отзывается механизированная бригада армии США «Стрейкер». Ее заменит мобильное пехотное подразделение, обученное действовать в экстремальных условиях. Вормут добавил, что США считают очень важным стратегическим местом.

Планы США по этому региону, отметил Литовкин, создают риски для России. К примеру, на Чукотке РФ разместила не так много подразделений. Там нет мотострелковых и танковых частей РФ.

Литовкин отметил, что американцы преследуют две цели. Они намерены не только усилить влияние в Арктике, но и вынудить Россия увеличить расходы на оборонную сферу и втянуть Россию в новую гонку вооружений.

«Но мы будем внимательно следить за тем, что происходит на Аляске. Россия будет выбирать асимметричные методы для защиты своих национальных интересов и нашей территории», - сказал Литовкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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