Литовкин: США нацелились на Чукотку, РФ готова дать асимметричный ответ

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Россия будет отвечать США на попытки усилить влияние в Арктическом регионе.
В этом уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что любая угроза для России повлечет соответствующий ответ.
Так, ранее представитель Пентагона Кристин Вормут заявила о том, что с Аляски отзывается механизированная бригада армии США «Стрейкер». Ее заменит мобильное пехотное подразделение, обученное действовать в экстремальных условиях. Вормут добавил, что США считают очень важным стратегическим местом.
Планы США по этому региону, отметил Литовкин, создают риски для России. К примеру, на Чукотке РФ разместила не так много подразделений. Там нет мотострелковых и танковых частей РФ.
Литовкин отметил, что американцы преследуют две цели. Они намерены не только усилить влияние в Арктике, но и вынудить Россия увеличить расходы на оборонную сферу и втянуть Россию в новую гонку вооружений.
«Но мы будем внимательно следить за тем, что происходит на Аляске. Россия будет выбирать асимметричные методы для защиты своих национальных интересов и нашей территории», - сказал Литовкин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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