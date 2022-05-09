Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Последствия того, что Финляндия вступит в НАТО, прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.
Он заявил, что такой шаг Хельсинки Москва без ответа не оставит, поскольку решение Финляндии напрямую связано с безопасностью России, пишет «Военное дело».
Так, вступив в НАТО, Финляндия сможет разместить на своей территории ядерное оружие и любое другое вооружение блока. Поэтому России придется парировать угрозу.
По оценкам Коротченко, чтобы создать дееспособную инфраструктуру, уйдет примерно 7 лет. Но РФ будет работать над повышением своей безопасности. И это особенно важно, учитывая то, что у финнов есть территориальные претензии к РФ касательно земель, присоединенных СССР.
Не исключено, что Россия разместит ядерные боеголовки на кораблях и подлодках Балтийского флота. Также ядерное оружие может получить Западный военный округ. Будут переданы ядерные заряды, установленные на ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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