Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

Сегодня, 19:34

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Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО
Фото из открытых источников

Последствия того, что Финляндия вступит в НАТО, прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он заявил, что такой шаг Хельсинки Москва без ответа не оставит, поскольку решение Финляндии напрямую связано с безопасностью России, пишет «Военное дело».

Так, вступив в НАТО, Финляндия сможет разместить на своей территории ядерное оружие и любое другое вооружение блока. Поэтому России придется парировать угрозу.

По оценкам Коротченко, чтобы создать дееспособную инфраструктуру, уйдет примерно 7 лет. Но РФ будет работать над повышением своей безопасности. И это особенно важно, учитывая то, что у финнов есть территориальные претензии к РФ касательно земель, присоединенных СССР.

Не исключено, что Россия разместит ядерные боеголовки на кораблях и подлодках Балтийского флота. Также ядерное оружие может получить Западный военный округ. Будут переданы ядерные заряды, установленные на ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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