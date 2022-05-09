Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока. Это означает, что в ближайшее время война может прийти и в крупнейшие российские города.

По словам эксперта, над РФ может нависнуть очень серьезная угроза. Вероятность Третьей мировой войны сейчас велика, как никогда. Запад сплотился для того, чтобы нанести военное поражение России.

Станкевич напомнил, что недавно на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии по факту была создана антироссийская военно-политическая коалиция, участниками которой стали 40 стран мира. На первом заседании 16 апреля решено было делать все, что только можно, для оказания помощи Украине и ее победы.

«Только представьте себе: возникла коалиция 40 стран, работающая на военное поражение России. Можно утверждать, хоть и с оговорками, что ситуация постепенно деградирует к мировой войне», — заявил Станкевич в беседе с «Украина.ру».

Эксперт напомнил и о «подарке» на 9 мая - Джо Байден, президент США, подписал закон о ленд-лизе для Украины, который, по сути, обеспечит бесперебойные поставки стране лучших образцов западного вооружениями.

Эти два события позволяют предположить, что появилась угроза переноса военных действий в российские города, убежден Станкевич.

«Авиацию, ракеты, ствольную и реактивную артиллерию можно использовать для переноса войны на территорию РФ...», - заключил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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