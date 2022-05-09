МК: названа страна из НАТО, способная спровоцировать глобальную войну с РФ

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Американские аналитики признались, что их прогнозы по развитию событий в Украине российская армия перечеркнула. Об этом сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на The American Conservative.
Ранее западные аналитики заявляли, что военные украинской армии вполне в силах нанести своим российский врагам значительный урон как в материальном плане, так и в плане потерь личного состава. Все это по их мнению, могло бы заставить Кремль прекратить спецоперацию.
Однако сейчас, как пишут в западном издании, идут разговоры о многочисленных потерях в рядах ВСУ, их силы чрезвычайно истощены. Более того, не все в порядке и с поставками вооружения с Запада: на передовую поступает незначительная его часть, а остальное уничтожается по дороге на линию фронта.
В связи с этим Белый дом озабочен поисками путей преодоления ситуации с провалом военной помощи Украине. Не исключается, что протянуть руку помощи может Польша: генштаб негласно разработает план вмешательства в ситуацию в Украине, чем поможет установить контроль над западной частью страны.
Ранее украинский и польский президенты высказались о намерении убрать границы между этими странами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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