Леонков: Могут ли США так наводнить Украину оружием, что армия РФ не успеет его уничтожить

Вчера, 17:49

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Леонков: Могут ли США так наводнить Украину оружием, что армия РФ не успеет его уничтожить
Фото из открытых источников

Военный эксперт Российской Федерации Алексей Леонков считает, что поставки вооружения Украине от Соединённых Штатов Америки и Европейского союза никогда не будут эффективными. Давая своё интервью журналистам издания Украина.ру, он акцентировал внимание на том, что абсолютно не видит возможности зарубежных государств в наращивании поставок вооружения Украине до таких объемов, когда Вооружённые силы Российской Федерации не смогут с ними справиться. 

Как утверждает специалист по военным вопросам, львиная доля поставляемого оружия уже сейчас ликвидируется еще по пути к линии фронта. РФ наносит свои атаки не только по складам с вооружением, но уже и по железнодорожным узлам. РФ очень эффективно взяла на свой контроль все транспортные узлы Украины. Все эшелоны, транспортирующие вооружение, ликвидируются. 

«Главные транспортные узлы на западе и в центре Украины уже не раз бомбили и будут бомбить еще не раз и не два. Цель таких действий максимально усложнить передвижение этой техники. Россия заставляет сосредотачивать транспортные потоки с оружием в определённых пунктах. Там они вынуждены дожидаться полного восстановления путей. Но в момент отстоя оружия Россия будет снова запускать по ним ракеты. Подобной тактикой РФ сбивает скорость поставок вооружений, в которых нуждается украинская армия на востоке. Такая стратегия создает предпосылки для ее уничтожения», — объясняет Леонков. 

Западные страны при этом обещают и далее наращивать поставки Украине оружия, несмотря на предупреждения России о том, что это только затягивает сроки проведения «военной спецоперации». Пытаясь ослабить российскую экономику, западные страны продолжают вводить санкции, обсуждая, в том числе, эмбарго на поставки российской нефти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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