Военный эксперт Российской Федерации Алексей Леонков считает, что поставки вооружения Украине от Соединённых Штатов Америки и Европейского союза никогда не будут эффективными. Давая своё интервью журналистам издания Украина.ру, он акцентировал внимание на том, что абсолютно не видит возможности зарубежных государств в наращивании поставок вооружения Украине до таких объемов, когда Вооружённые силы Российской Федерации не смогут с ними справиться.

Как утверждает специалист по военным вопросам, львиная доля поставляемого оружия уже сейчас ликвидируется еще по пути к линии фронта. РФ наносит свои атаки не только по складам с вооружением, но уже и по железнодорожным узлам. РФ очень эффективно взяла на свой контроль все транспортные узлы Украины. Все эшелоны, транспортирующие вооружение, ликвидируются.

«Главные транспортные узлы на западе и в центре Украины уже не раз бомбили и будут бомбить еще не раз и не два. Цель таких действий максимально усложнить передвижение этой техники. Россия заставляет сосредотачивать транспортные потоки с оружием в определённых пунктах. Там они вынуждены дожидаться полного восстановления путей. Но в момент отстоя оружия Россия будет снова запускать по ним ракеты. Подобной тактикой РФ сбивает скорость поставок вооружений, в которых нуждается украинская армия на востоке. Такая стратегия создает предпосылки для ее уничтожения», — объясняет Леонков.

Западные страны при этом обещают и далее наращивать поставки Украине оружия, несмотря на предупреждения России о том, что это только затягивает сроки проведения «военной спецоперации». Пытаясь ослабить российскую экономику, западные страны продолжают вводить санкции, обсуждая, в том числе, эмбарго на поставки российской нефти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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