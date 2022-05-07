Войска России прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав Северский Донец

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Российские войска продолжают наступление в Донбассе и смогли прорвать оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав реку Северный Донец. Об этом пишет «Военное обозрение».
Силам РФ удалось потеснить с занимаемых позиций несколько подразделений ВСУ. Это батальонная тактическая группа, части 57-й ОМПБр и 24-я ОМБр им. короля Данилы, а также группа 17-й танковой бригады.
Прорвать оборону удалось, зайдя в тыл противнику. Военные РФ форсировали реку Северский Донецк, переправа на которой была возведена ранее, но использовать ее не удавалось из-за того, что ее обстреливали украинские военные.
Сообщается, что ВСУ отступают к Лисичанску. В окружении может оказаться до 10 тыс. украинских военных.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Страны НАТО заявили о том, что намерены оказывать поддержку Киеву, поставляя вооружение и обучая украинских военных. Украина также получает разведданные от США. НАТО же хочет расшириться за счет присоединения Швеции и Финляндии, которых планируют включить в блок в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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