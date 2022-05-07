Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ

Сегодня, 14:54

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Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ
Фото из открытых источников

Россия ударит по польским войскам, если они зайдут на территорию Украины, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию Украина.ру он заявил, что РФ предупреждала не раз Запад о последствиях вмешательства в «военную спецоперацию» на территории Украины. Леонков напомнил, что столкновение войск Польши и России Москва будет расценивать как прямую агрессию со стороны НАТО. А это уже начало третьей мировой войны.

При этом вероятность того, что Варшава готова отправить свои войска на территорию Украины, есть. Об этом говорит и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что в планах Польши вернуть контроль над «своими историческими территориями». И в этом Варшава может получить поддержку со стороны США.

Но нынешние учения Польши и Румынии, уверен Леонков, не несут угрозы России, поскольку РФ ранее привела в готовность стратегическое вооружение и готова к жесткому ответу на любую провокацию.

«Польша и Румыния могут ограничиться тем, что в ходе учений будут тренировать оставшийся контингент украинской армии на те виды вооружений, которые в ближайшее время поступят на территорию Украины», — заявил Леонков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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