Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ

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Россия ударит по польским войскам, если они зайдут на территорию Украины, уверен военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью изданию Украина.ру он заявил, что РФ предупреждала не раз Запад о последствиях вмешательства в «военную спецоперацию» на территории Украины. Леонков напомнил, что столкновение войск Польши и России Москва будет расценивать как прямую агрессию со стороны НАТО. А это уже начало третьей мировой войны.
При этом вероятность того, что Варшава готова отправить свои войска на территорию Украины, есть. Об этом говорит и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что в планах Польши вернуть контроль над «своими историческими территориями». И в этом Варшава может получить поддержку со стороны США.
Но нынешние учения Польши и Румынии, уверен Леонков, не несут угрозы России, поскольку РФ ранее привела в готовность стратегическое вооружение и готова к жесткому ответу на любую провокацию.
«Польша и Румыния могут ограничиться тем, что в ходе учений будут тренировать оставшийся контингент украинской армии на те виды вооружений, которые в ближайшее время поступят на территорию Украины», — заявил Леонков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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