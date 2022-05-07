Арестович допустил повторное наступление ВС России на Киев, Сумы и Чернигов

США действуют слишком медлительно, из-за чего Россия может снова пойти в наступление на Киев, Суммы и Чернигов. Об этом заявил в интервью ютуб-каналу «Фейгин-Live» советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее стало известно, что США готовят новый транш военной помощи для Украины. Его может уже 9 мая подписать президент США Джо Байден. Но далее документ должен будет пройти процедуру согласования. А это растянет сроки поставок вооружения Украине по этому пакету на месяцы.

Арестович сообщил, что речь идет о пакете помощи на 33 млрд долларов.

Если поставки вооружения будут затягиваться и далее, то в итоге российские войска могут снова начать наступление с севера, пытаясь захватить Киев и Чернигов.

«Пакет военной помощи в США голосуется в конце мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение — это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Всё возможно такими темпами», — сказал Арестович.

По его словам, из-за слишком медленных поставок вооружения «переломить» ситуацию на фронте будет тяжело, поскольку вооружения в необходимом количестве Киев ожидает месяцами, расходуя накопленные ресурсы.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны действительно поставляют Украине вооружение, хотя все чаще в Киеве говорят, что его недостаточно для того, чтобы разрушить планы РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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