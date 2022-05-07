ВС России сорвали масштабную операцию ВСУ у острова Змеиный

Вчера, 20:04

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ВС России сорвали масштабную операцию ВСУ у острова Змеиный
Фото из открытых источников

Российские войска смогли сорвать операцию ВСУ в районе острова Змеиный.

Этот остров войска РФ заняли в первые дни «военной спецоперации», пишет «Военное обозрение». Украинские военные, судя по всему, попытались отбить его, чтобы снова контролировать этот стратегически важный остров в Черном море.

Военным РФ, заявляют в Минобороны России, удалось уничтожить три вертолета Ми-8 с десантом, истребитель Су-27, два беспилотника Bayraktar TB2, а также бомбардировщик Су-24. Отдельно сообщалось и об уничтожении украинского десантного катера.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны в ответ на действия РФ решили усилить поддержку Украины и предоставляют ей различное вооружение. Появилась информация, что вскоре Киев начнет получать и новые образцы оружия НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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