Леонков объяснил, почему РФ не стоит сбивать спутники США над Украиной

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Военный эксперт Алексей Леонков считает, что РФ не стоит уничтожать американские спутники над Украиной, где с 24 февраля идет «спецоперация». Ибо если такое случится, может начаться Третья мировая война. Своим мнением он поделился с авторами ресурса «Украина.ру».
«Если мы начнем сбивать американские спутники, это приведет к третьей мировой войне, потому что спутники обеспечивают США стратегической информацией. Не секрет, что у нас тоже есть спутниковая разведгруппировка, которая проводит разведку, в том числе на территории США», — объяснился Леонков.
В заключение он заявил, что РФ может скрыть свои планы и сделать их недоступными для противника.
Для этого у страны имеется особый род войск.
«Спецоперация» России на Украине продолжается уже третий месяц - с 24 февраля нынешнего года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью известному международному информационному агентству сказал, что, по его мнению, она «затянулась».
На его слова отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля в ходе вчерашнего брифинга заверил, что «операция идет по плану».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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