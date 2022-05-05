Эксперт МГИМО объяснил, почему Лукашенко думает, что спецоперация на Украине «затянулась»

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Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «военная спецоперация» на территории Украины затянулась, прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
В интервью Украина.ру он сообщил, что Лукашенко недостаточно знаком с ходом спецоперации. Поэтому слова президента Белоруссии о «затянувшемся» конфликте с Киевом ничего не значат, уверен Подберезкин.
«Белоруссия — суверенная страна с суверенным президентом. Лукашенко наш союзник, который несет ответственность за свои слова, но он может высказать предположение, что наша операция, как ему кажется, «затянулась»,- сказал Подберезкин.
Напомним, «военная спецоперация» на территории Украины длится с 24 февраля. Она началась с ракетных ударов по территории Украины. При этом Киев заявляет, что ракеты запускались в том числе и с территории Белоруссии, куда российские войска зашли ранее в рамках совместных учений.
Западные страны, к слову, вводят санкции сейчас как против России, так и против Белоруссии. И хотя эти ограничения не всегда идентичны, тем не менее, Минск также попал под санкции из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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