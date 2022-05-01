Кедми заявил, что страны Запада и НАТО имеют запасной план на случай потери Украины

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НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом заявил политолог Яков Кедми, пишет «Военное дело».
Он добавил, что этот запасной план уже известен и в его основе лежит география, топография и старые политические интересы англосаксонского Запада. Суть плана в том, чтобы включить в блок Швецию и Финляндию. Если его удастся реализовать, то вскоре базы НАТО будут размещены на территории этих скандинавских стран, что несет угрозу в том числе российской базе подлодок в Североморске.
«Как возможный вариант на потерю Украины они отвечают тем, что они хотят превратить Финляндию и Швецию в базу для ракет наземного базирования», - заявил Кедми.
По его словам, ракеты блока будут направлены против Архангельска, Мурманска и Североморска. Так НАТО планирует контролировать Баренцево море. Поэтому для Запада важно втянуть в блок Финляндию и Швецию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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