В Японии заговорили о конфликте в Азии по украинскому сценарию

Сегодня, 11:04

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В Японии заговорили о конфликте в Азии по украинскому сценарию
Фото из открытых источников

О возможности конфликта на Дальнем Востоке «по украинскому сценарию» заявил премьер-министр Японии Фумио Кусидо.

Такую возможность он обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, передает МК. Подробности их разговора были раскрыты на страницах издания The Guardian.

Фумио Кусидо утверждает, что это произойдет, если  «демократические державы» не будут противостоять «авторитарным». Поэтому он полагает, что проблема Тайваня не должна упускаться из виду, и призвал к сотрудничеству страны-единомышленники.

«Мы в Великобритании признаем, что наша безопасность в Европе неотделима от безопасности, нашей коллективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Индо-Тихоокеанском регионе», - заверил его Борис Джонсон.

Заявляя об «авторитарных» угрозах региону, отмечают аналитики, Кисида намекал на Китай, который не признает независимость Тайваня.

Стоит отметить, что Япония также недовольна ситуацией с Курилами, так как до сих пор не признает их принадлежность России. Поэтому Япония, полагают аналитики, будет искать любой удобный случай, чтобы вернуть их под свой суверенитет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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