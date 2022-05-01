GT: В КНР поставили на место британского генерала Вудисса, угрожавшего России

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В Китае раскритиковали командующего сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса.
На страницах издания Global Times опубликовали статью в которой заявили, что он продолжает «словесное бряцанье оружием» на фоне конфликта между Россией и Украиной, последствия которого ощущают в той или иной мере каждая страна мира, пишет ОСН.
Столь жесткие слова в адрес Вудисса прозвучали после его заявления о том, что Лондон вносит значительный вклад в оборону Европы и «сдерживание российской агрессии». Также британский военный заявил о большом значении предстоящих учений, в которых будут участвовать подразделения Великобритании.
«В этом есть нечто большее, чем необходимость одной страны проверить и доказать другим странам свою обороноспособность. Грядущие маневры в Европе — это способ послать грубый политический сигнал своему противнику: России», — пишет Global Times.
Китайское издание отмечает, что сейчас уже можно говорить о «ловушке эскалации», в которой увяз Запад, и это лишь усугубляет конфликт, который разгорелся на территории Украины.
Напомним, Россия ввела 24 февраля на территорию Украины свои войска, поскольку Киев отказался выполнять ее требования. Западные страны поддержали в этой ситуации Украину и сейчас продолжают поставлять ей вооружение, а также предоставляют разведданные.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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