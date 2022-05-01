Стали известны настоящие планы Польши в отношении Украины

Сегодня, 20:04

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Стали известны настоящие планы Польши в отношении Украины
Фото из открытых источников

Специалист в сфере политологии из Бразилии Лукас Лейрос рассказал журналистам о том, каковы замыслы официальной Варшавы насчёт Украины. 

Как считает бразильский политолог, Польша горит желанием вернуть себе все западные территории Незалежной. По мнению Лукаса Лейроса, для данного государства подобный шаг мог бы стать стратегическим ходом. Военный блок НАТО также получил бы колоссальную выгоду от совершения подобной «сделки» между Украиной и Польшей. По мнению Лейроса, нынешняя Варшава в настоящий момент не сделала никакого разъяснения всему мировому сообществу по поводу своей якобы миротворческой миссии. Польские власти лишь продолжили «уже известную западную речь об «информационной войне» и «распространении фейковых новостей»со стороны Российской Федерации. 

В настоящее время предполагаемые планы Варшавы о возвращении западных территорий Украины польские власти отрицают, но ситуация еще может измениться. 

Ранее ИА SM-News сообщало о заявлении политолога Трухачева, что Польше необходим Львов, как антироссийский буфер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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