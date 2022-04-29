Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации

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Глава МВД Федеративной Республики Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вменяет в вину посольству РФ в Берлине то, что оно распространяет дезинформацию о спецоперации в Украине.
«Ряд платформ Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны, что на руку посольству РФ», — цитирует сегодня, в воскресенье, 1 мая 2022 года, агентство AFP высказывание Фезер, которое она заявила в беседе с журналистом газеты Handelsblatt.
Руководитель МВД Германии выступила с предупреждением о том, что страна готова принять соответствующие жёсткие меры. Министр внутренних дел ФРГ напомнила, что власти этого государства уже выслали «40 предполагаемых дипломатов, которые, по их мнению, связаны со спецслужбами РФ».
Фезер акцентировала внимание на том, что в правительства Германии существуют ещё и «другие опции». По словам Нэнси Фезер, пропаганда Российской Федерации в отношении проводимой спецоперации на Украине «не должна иметь никакого влияния на внутренний мир в нашей стране».
Госпожа министр напомнила, что соответствующие меры против подобных гибридных угроз уже принимались. Например, сказала она, ЕС позаботился о запрете вещания российского пропагандистского канала Russia Today.
«Мы должны противопоставить факты ложным нарративам, лжи и дезинформации», — подчеркнула глава МВД ФРГ.
Германия выслала 40 российских дипломатов в начале апреля. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) тогда обосновала это тем, что сотрудники российского посольства «в Германии каждодневно работали против нашей свободы, против нашей сплоченности».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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