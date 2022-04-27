The National Interest: убрать военных РФ с Украины можно переговорами о мире

Сегодня, 12:04

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The National Interest: убрать военных РФ с Украины можно переговорами о мире
Фото из открытых источников

О возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной путем переговоров пишет издание The National Interest.

Оно опубликовало статью бывшего помощника министра обороны США Лоуренса Корба и заслуженного профессора политологии Пенсильванского государственного университета в Брендивайне Стивена Симбала, передает ИА REGNUM.

Авторы публикации заявляют, что Западу следует избрать путь дипломатии. Они предлагают вывести войска РФ с территории Украины, а для стабилизации ситуации ввести миротворцев с западных стран.

Сейчас существует несколько вариантов дальнейшего развития событий. Так, один из них предполагает победу одной из сторон, которая и будет решать судьбу побежденной страны. Второй вариант – затяжной конфликт, выход из которого будет достигнут путем переговоров. Возможен вариант с эскалацией, и выходом конфликта за пределы Украины.

В публикации отмечается, что наиболее вероятен сейчас вариант с затяжным конфликтом.

«Для того, чтобы этот вариант стал реальным, в уравнение должны войти искусная дипломатия со стороны НАТО, России, Украины и эффективных международных посредников», — пишут авторы статьи.

Напомним, Россия начала 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Западные страны продолжают наращивать поставки вооружения Украине, а также ввели санкции против российской экономики. По словам глав Счетной палаты Алексея Кудрина, даже в нынешней ситуации можно ожидать снижение ВВП РФ к концу года до 8%. И если санкции усилятся, падение будет еще более существенным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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