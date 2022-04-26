Reuters: крупные клиенты «Газпрома» на оплату в рублях не перешли

Сегодня, 17:29

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Reuters: крупные клиенты «Газпрома» на оплату в рублях не перешли
Фото из открытых источников

Все крупнейшие клиенты российского «Газпрома» на оплату за газ в рублях не перешли. Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что несколько компаний из Европы все же начали рассчитываться в рублях. К настоящему моменту известно о первых платежах как минимум пяти трейдеров. Тем не менее, подчеркивает агентство, все они мелкие. А крупнейшие трейдеры не платят за газ в рублях и, по всей видимости, не собираются этого делать в будущем.

Ранее появилась информация о готовности открыть счет в рублях, который бы использовался для оплаты за «голубое топливо», энергетических компаний из ФРГ, Австрии и Венгрии.

Напомним, с апреля «Газпром» перешел на новую схему оплаты за газ и теперь намерен принимать только рубли. Платить за голубое топливо в российской национальной валюте уже отказались Польша и Болгария. В результате «Газпром» перестал поставлять газ в эти страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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