Леонков: РФ не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

Сегодня, 07:54

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Леонков: РФ не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО
Фото из открытых источников

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Россия не будет игнорировать планы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

Если они станут членами этого военного блока, то автоматически перейдут в категорию недружественных для России государств, подчеркнул Леонков. И не исключено, что они тоже станут потенциальными целями для России.

«Пока эти страны сохраняют свой нейтральный статус в военном плане, они Россию абсолютно не интересуют, но, как только они вступят в этот блок НАТО, они станут такими же потенциальными целями, как и другие страны НАТО, в которых будет размещаться оружие, направленное в сторону России», – заявил Леонков.

По его мнению, западные страны не получают достоверную информацию о том, что происходит на территории Украины. Западные СМИ пишут о том, что Россия  завязала и Украина готовится к наступлению. Это, утверждает эксперт, результат работы Киева и тех, кто его поддерживает, в информационном поле.

Напомним, Россия нанесла 24 февраля ранним утром по территории Украины ракетные удары, ввела свои войска и объявила «военную спецоперацию». Эти действия Запад назвал «военной агрессией» и попыткой захватить Украину. Сейчас Киеву западные страны поставляют вооружение, заявляя, что намерены ослабить российские войска и разрушить вводимыми санкциями ее экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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