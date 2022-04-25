Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению, этот козырь перевернет ход противостояния между Москвой и Вашингтоном.
Речь идет не о ядерном оружии, а о противоспутниковом вооружении. Как пишут аналитики, утратив возможность использовать GPS, американские военные, которые зависят от внедренных в вооружение электронных систем, столкнутся с большими проблемами. Как отмечается в статье, если США лишатся возможности использовать GPS, то у них начнется настоящая катастрофа, так как страна будет отброшена на несколько десятилетий назад, пишет politros.com. Такой удар ослабит влияние Вашингтона на международной арене на долгие годы. В подобной ситуации могут оказаться все страны НАТО, отмечается в статье.
Как пишут китайцы, России достаточно задействовать свое новейшее противоспутниковое вооружение, которое в ходе испытаний уничтожило старый советский аппарат «Космос-1408».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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