Полковник Макгрегор: у военной спецоперации России на Украине появились новые цели

Россия, заняв Донбасс, продолжит «военную спецоперацию», чтобы взять под контроль весь юг Украины. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макрегор, пишет ИноСМИ.

По его словам, России следовало сразу озвучить свои цели по аннексии украинских территорий, что могло бы изменить позицию тех украинцев, которые боялись открыто говорить о поддержке РФ. Сейчас же Москва будет открыто следовать своим целям. А это территории юга Украины и все земли восточнее Днепра.

Макгрегор полагает, что все же территории в районе Киева РФ удержать не сможет, но возьмет под контроль Харьковскую область, а также области южнее Киева.

Западные страны продолжают и далее оказывать поддержку Киеву в виде вооружения, а также выделяют финансовую помощь. В Вашингтоне говорят о возможности затяжного конфликта, который будет нацелен на истощение России, поэтому Белый дом не планирует пересматривать свою позицию касательно «военной спецоперации», которую проводит Россия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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