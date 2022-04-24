Полковник Макгрегор: у военной спецоперации России на Украине появились новые цели

Сегодня, 11:29

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Полковник Макгрегор: у военной спецоперации России на Украине появились новые цели
Фото из открытых источников

Россия, заняв Донбасс, продолжит «военную спецоперацию», чтобы взять под контроль весь юг Украины. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макрегор, пишет ИноСМИ.

По его словам, России следовало сразу озвучить свои цели по аннексии украинских территорий, что могло бы изменить позицию тех украинцев, которые боялись открыто говорить о поддержке РФ. Сейчас же Москва будет открыто следовать своим целям. А это территории юга Украины и все земли восточнее Днепра.

Макгрегор полагает, что все же территории в районе Киева РФ удержать не сможет, но возьмет под контроль Харьковскую область, а также области южнее Киева.

Западные страны продолжают и далее оказывать поддержку Киеву в виде вооружения, а также выделяют финансовую помощь. В Вашингтоне говорят о возможности затяжного конфликта, который будет нацелен на истощение России, поэтому Белый дом не планирует пересматривать свою позицию касательно «военной спецоперации», которую проводит Россия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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