Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале Володин заявил, что Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, а не развязала войну. Он уверен, что полномасштабная война имела бы иные последствия и Россия уже давно уничтожила бы Украину, оставив лишь «выжженную землю».

«Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии», — утверждает Володин.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Западные страны обвинили РФ в «военном вторжении» и заявили, что намерены оказывать Украине поддержку в борьбе с российскими войсками.

При этом оказывается также санкционное давление на российскую экономику, введены ограничения для российской авиации, а также ряд ограничений по железнодорожному и транспортному сообщению.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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