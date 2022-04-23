Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной

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В своем Telegram-канале Володин заявил, что Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины, а не развязала войну. Он уверен, что полномасштабная война имела бы иные последствия и Россия уже давно уничтожила бы Украину, оставив лишь «выжженную землю».
«Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии», — утверждает Володин.
Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Западные страны обвинили РФ в «военном вторжении» и заявили, что намерены оказывать Украине поддержку в борьбе с российскими войсками.
При этом оказывается также санкционное давление на российскую экономику, введены ограничения для российской авиации, а также ряд ограничений по железнодорожному и транспортному сообщению.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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