Глава МИД Великобритании: Лондон не успокоится до тех пор, пока Путин не провалится на Украине

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о том, что Лондон не успокоится, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.
Она обвинила Россию в «ужасных злодеяниях», заявив, что Путин начал «незаконную войну с Украиной», которая длится уже третий месяц.
«Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит», — сказала Трасс.
Западные страны и далее оказывают активную поддержку Украине, предоставляя ей вооружение. Появилась информация о поставках тяжелого оружия, в том числе и от Великобритании.
Такие шаги Запада, отмечают эксперты, нацелены на то, чтобы ослабить РФ, истощив ее войска и экономику. США пытается и далее строить однополярный мир, поэтому для Вашингтона важно не позволить РФ реализовать свои планы по ослаблению его роли на политической арене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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