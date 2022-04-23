Глава МИД Великобритании: Лондон не успокоится до тех пор, пока Путин не провалится на Украине

Сегодня, 10:14

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Глава МИД Великобритании: Лондон не успокоится до тех пор, пока Путин не провалится на Украине
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о том, что Лондон не успокоится, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение.

Она обвинила Россию в «ужасных злодеяниях», заявив, что Путин начал «незаконную войну с Украиной», которая длится уже третий месяц.

«Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит», — сказала Трасс.

Западные страны и далее оказывают активную поддержку Украине, предоставляя ей вооружение. Появилась информация о поставках тяжелого оружия, в том числе и от Великобритании.

Такие шаги Запада, отмечают эксперты, нацелены на то, чтобы ослабить РФ, истощив ее войска и экономику. США пытается и далее строить однополярный мир, поэтому для Вашингтона важно не позволить РФ реализовать свои планы по ослаблению его роли на политической арене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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