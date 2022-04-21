Турция намеренно блокирует ВКС России доступ в Сирию

Турция готовится к военным действиям в Сирии против курдов и для этого блокирует доступ России на ее сирийские базы. Об этом пишет Al-Monitor, отмечая, что для России важно поддерживать возможность быстрого снабжения баз в Хмеймиме и Тартусе, передает Авиа.про. Но вначале для военных кораблей был заблокирован морской проход из Черного моря, сейчас же закрыто и небо над Турцией для полетов в Сирию любой российской авиации.

«Во время казахстанской кампании ОДКБ в январе 2022 года, российская армия продемонстрировала способность быстро перебрасывать по воздуху значительное количество живой силы и техники. Видно, что Россия имеет возможность одновременно вести несколько операций в разных регионах мира и быстро перебрасывать маневрирующие силы в заведомо просчитанные угрожаемые районы», - отмечает Al-Monitor.

Поэтому для Анкары, если она готовится к операции в Сирии, важно ограничить возможности России оперативно реагировать на ситуацию и перебрасывать войска в эту страну. Турция может пойти дальше и через США надавить на Багдад, чтобы закрыть для РФ возможность полетов в Сирию над Ираном и Ираком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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