Багдасаров заявил, что Турция закрыла небо для полетов России в Сирию из-за влияния США

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Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров.
Так он прокомментировал решение Анкары закрыть турецкое небо для гражданской и военной российской авиации, направляющейся в Сирию, пишет МК.
О том, что небо Турции закрыто для перелетов в Сирию российских самолетов уже сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат подчеркнул, что это решение не связано с антироссийскими санкциями Запада. Турция выдавала России разрешение на полеты над своей территорией в Сирию на три месяца. Действие последнего разрешения закончилось в апреле.
«Этого от Турции давно следовало ожидать. Такое решение может говорить о том, что американцы туркам что-то пообещали, и они действуют в рамках своих интересов. Все это, вообще, было вопросом времени. Никогда не надо забывать, что Турция – член НАТО. К тому же Турция гораздо больше зависит от экономики США, чем от экономики России», - подчеркнул Багдасаров.
Он добавил, что Турция преднамеренно усложнила снабжение российских баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе, поскольку может планировать масштабные военные действия в Сирии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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