The Wall Street Journal: США снабжают Украину наступательным вооружением

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Издание The Wall Street Journal написало о том, что США и их союзники по НАТО отправляют на Украину джавелины, стингеры и другое оружие. Новый пакет военной помощи США призван помочь ВСУ оттеснить российские войска. Исходя из этой информации, можно сказать, что украинские военные, которые противостоят ВС РФ в Донбассе, будут использовать новое наступательное вооружение, передачу которого Киеву ранее считали слишком рискованным делом.
В последнее время грань между наступательным и оборонительным вооружением стерлась, что стало возможным после того, как Зеленский обратился к странам Запада с просьбой оказать Украине венную и финансовую поддержку. Также этому способствовало заявление Джо Байдена о том, что Россия проводит политику «геноцида» в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
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