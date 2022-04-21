Безпалько заявил, что ВС России должны остановиться на западных границах Украины

Специальную операцию Российской Федерации на территории Украины необходимо осуществлять до тех пор, пока Вооружённые силы страны не дойдут до западных рубежей Украины. Такое собственное мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, давая интервью журналисту онлайн издания Украина.ру.

Россия, отозвавшись на просьбу о помощи со стороны Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля начала осуществлять военную спецоперацию.

«Лишь в таком случае все задачи, которые заявил российский МИД, будут полностью выполнены. И при таком положении дел военный блок НАТО прекратит осуществлять поставки всех видов вооружений на Украину, осваивая её территории военным путём», — объяснил эксперт Богдан Безпалько.

К настоящему времени российская армия в союзе с силами ДНР и ЛНР пробила сухопутный коридор из Донбасса в Крым. Закончена операция в Мариуполе. В Минобороны РФ сказали, что стартовала следующая фаза спецоперации, целью которой является освобождение юга Украины с выходом к границам Приднестровья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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