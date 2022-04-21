Политолог объяснил, почему Россия не должна оправдываться за спецоперацию

Сегодня, 14:34

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Политолог объяснил, почему Россия не должна оправдываться за спецоперацию
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил о том, что Россия не должна оправдываться за «спецоперацию» на Украине перед странами, которые тоже проводили военные кампании. Речь прежде всего идет о США и Турции. 

«Американцы никогда никому ничего не объясняли. Они даже не объявляли режим спецоперации. Они просто иногда предупреждали и наносили удар», — заявил Безпалько.

Говоря о Турции, он отметил, что  в 70-х годах она вторглась на Кипр и сейчас проводит «спецоперацию» на севере Ирака. Ранее словацкий политолог Эдуард Хмелар заявил о том, что в случае если Россия переключит свое внимание на рынки Востока, то такой разворот обернется для Европы весьма печальными последствиями. При таком развитии событий она будет вынуждена подчиниться США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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