Подоляк рассказал о дальнейшей стратегии ВС Украины в боевых действиях на Донбассе

Сегодня, 11:19

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Подоляк рассказал о дальнейшей стратегии ВС Украины в боевых действиях на Донбассе
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал дальнейшие планы противостояния российским войскам со стороны ВСУ. Он озвучил суть тактики и стратегии ведения боевых действий, которой придерживаются украинские военные.

В эфире телемарафона на одном из украинских телеканалах Подоляк заявил о том, что Запад обещает передать ВСУ тяжелую бронетехнику и артиллерию. Получив ее, украинские войска смогут развить контрнаступление.

«После этого, ВСУ нанесут мощнейшие контрудары по группировкам войск России и ЛДНР. Затем последует контрнаступление», - сказал Подоляк.

Он добавил, что российские войска «получат по зубам» и не смогут захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Запад действительно обещает Украине тяжелое наступательное вооружение. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил  об опасности для России втягивания в затяжной вооруженный конфликт, поскольку это выгодно США и странам НАТО, которые стремятся ослабить Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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