Подоляк рассказал о дальнейшей стратегии ВС Украины в боевых действиях на Донбассе

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал дальнейшие планы противостояния российским войскам со стороны ВСУ. Он озвучил суть тактики и стратегии ведения боевых действий, которой придерживаются украинские военные.

В эфире телемарафона на одном из украинских телеканалах Подоляк заявил о том, что Запад обещает передать ВСУ тяжелую бронетехнику и артиллерию. Получив ее, украинские войска смогут развить контрнаступление.

«После этого, ВСУ нанесут мощнейшие контрудары по группировкам войск России и ЛДНР. Затем последует контрнаступление», - сказал Подоляк.

Он добавил, что российские войска «получат по зубам» и не смогут захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Запад действительно обещает Украине тяжелое наступательное вооружение. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил об опасности для России втягивания в затяжной вооруженный конфликт, поскольку это выгодно США и странам НАТО, которые стремятся ослабить Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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