Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке.

Об этом сообщает Spiegel.

Разногласия между политическими силами выросли на фоне обсуждения вопроса о поставках Украине тяжелого вооружения. Источники сообщают, что лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены на следующей неделе внести в бундестаг проект резолюции о поставках Киеву тяжелого вооружения, если до момента заседания парламента решение об этом канцлером не будет принято.

По данным издания, ситуация сложилась так, что эту резолюцию могут поддержать и члены правящей коалиции. А это значит, что резолюция может получить большинство в обход мнения Шольца. И это может серьезно пошатнуть его позиции на месте канцлера страны.

Шольца, пишут авторы публикации, сейчас критикуют и члены его партии. Поэтому есть риск того, что вопрос о поставках Украины спровоцирует ситуацию, когда может оказаться, что Шольц потерял доверия большинства в бундестаге и ему придется уходить в отставку.

Немало стран НАТО уже утвердили или даже поставили Украине вооружение, в том числе тяжелую технику. Эксперты из РФ говорят о том, что затяжной конфликт, в который Запад планирует втянуть Россию, Москве не выгоден. Но в НАТО полагают, что смогут реализовать этот план, чтобы расшатать российскую экономику и ослабить ее армию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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