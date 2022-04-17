МИД РФ: вертолёты США на Украине могут использоваться для ударов по РФ

Боевые вертолёты Соединённых Штатов Америки, отправленные в качестве военной помощи в Украину, ВСУ, с высокой степенью вероятности, смогут применять для того, чтобы совершать свои атаки по территории Российской Федерации. С такой информацией выступила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Данное выступление цитирует информационное онлайн-издание «Внешнеэкономические связи».

Дипломат акцентировала внимание на том, что государства-участники военного блока НАТО умышленно затягивают активную фазу специальной операции, которую Российская Федерация развернула 24 февраля на территории Украины. Как утверждает Мария Захаров, в настоящее время члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым для ведения боевых действий, в том числе вооружением, военной техникой и огромными количествами боеприпасов. Боевые вертолёты, поставляемые Соединёнными Штатами Америки на территорию Украины, вполне могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, в соответствии с которым в Киев поступят десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».

Недавно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, что возможности бундесвера насчёт дальнейшей поставки вооружения Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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