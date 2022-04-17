Политолог Михеев: Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard являются грудой железа

Политолог Сергей Михеев высказал сомнение относительно того, что тяжелый танк «Леопард-1» производства Германии хоть как-то поможет украинской армии. Кроме того, он заявил, что не уверен в том, что эти боевые машины доберутся до Украины, так как они могут стать целями для российских военных.

«Танк «Леопард-1» — это самый старый танк, который есть в немецкой армии. Но смысл даже не в том, что он старый или новый. Не очень понятно, прибудут ли они в Украину», — заявил политолог.

Тот факт, что «Леопард-1» производился в Германии, автоматически не делает его безупречным, заметил Михеев. По его мнению, немецкие танки станут для Украины проблемой. Политолог считает, что даже Т-72, который состоит на вооружении украинской армии, лучше немецкого танка, так как тот является просто грудой железа.

«Только название, к которому мы привыкли. Знаете, «евроунитаз», «евроремонт», «евротанк», - заявил Михеев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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