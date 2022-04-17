В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

В Великобритании не исключают того, что Россия может начать атаковать базы НАТО. Об этом заявил бывший советник правительства Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс, передает Daily Mail.

Он отметил, что целью ударов могут стать не только натовские базы, но и конвои вооружения, которое идет Украине, поскольку Россия рассматривает все возможные способы лишить Украину способности сопротивляться российским войскам.

«Москва сейчас находится в поисках варианта, при помощи которого можно было бы пресечь поставки оружия Вооруженным силам Украины со стороны Запада. Россия может атаковать конвои и самолеты, в крайнем случае Россия ударит по базе НАТО, что поставит перед странами Альянса серьезную дилемму», – сообщил Питер Рикеттс.

Поэтому уже сейчас, по его мнению, НАТО стоит проработать возможные варианты ответа на действия России. Страны должны согласовать, будут ли они оставаться в стороне либо вмешаются в конфликт против России.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Страны НАТО и далее поставляют Украине вооружение, а также обучают украинских военных. Источники сообщают, что эти тренировки возобновились даже на украинской территории.

По мнению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, России важно избежать нового затяжного конфликта, поскольку НАТО стремится к дальнейшему расширению и вскоре войти в блок может Финляндия, граничащая с Россий. И для России важно сохранить свой оборонный потенциал, а также стабильную экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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