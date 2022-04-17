В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО
Фото из открытых источников

В Великобритании не исключают того, что Россия может начать атаковать базы НАТО. Об этом заявил бывший советник правительства Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс, передает Daily Mail.

Он отметил, что целью ударов могут стать не только натовские базы, но и конвои вооружения, которое идет Украине, поскольку Россия рассматривает все возможные способы лишить Украину способности сопротивляться российским войскам.

«Москва сейчас находится в поисках варианта, при помощи которого можно было бы пресечь поставки оружия Вооруженным силам Украины со стороны Запада. Россия может атаковать конвои и самолеты, в крайнем случае Россия ударит по базе НАТО, что поставит перед странами Альянса серьезную дилемму», – сообщил Питер Рикеттс.

Поэтому уже сейчас, по его мнению, НАТО стоит проработать возможные варианты ответа на действия России. Страны должны согласовать, будут ли они оставаться в стороне либо вмешаются в конфликт против России.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Страны НАТО и далее поставляют Украине вооружение, а также обучают украинских военных. Источники сообщают, что эти тренировки возобновились даже на украинской территории.

По мнению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, России важно избежать нового затяжного конфликта, поскольку НАТО стремится к дальнейшему расширению и вскоре войти в блок может Финляндия, граничащая с Россий. И для России важно сохранить свой оборонный потенциал, а также стабильную экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

Сегодня, 15:34

На заводе им. Ильича в Мариуполе обнаружен схрон с оружием ВСУ на 1,4 млн долларов

17-04-2022, 20:09

В Мариуполе захвачен в плен британский наемник Шон Питер

17-04-2022, 10:24

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

16-04-2022, 15:19

Эксперт Валерий Татаров назвал безумием реакцию в США на ноту РФ

16-04-2022, 14:24

Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

16-04-2022, 10:59

Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

15-04-2022, 23:04

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

15-04-2022, 22:49

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

15-04-2022, 15:24

Евсеев: В случае конфликта с Финляндией и Швецией Россия нанесет по ним ракетно-ядерный удар

15-04-2022, 09:34

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

14-04-2022, 11:59

Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

14-04-2022, 09:09

Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

13-04-2022, 11:19

Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

12-04-2022, 22:44

Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

12-04-2022, 10:49

Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

12-04-2022, 10:04

Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает России

11-04-2022, 15:39

WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам

10-04-2022, 11:14

Global Times: США продвигают новую стратегию войны с Россией

8-04-2022, 17:49

Эксперт Сивков оценил возможное размещение Пентагоном ядерного оружия в Республике Польша

8-04-2022, 09:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

17-04-2022, 16:04

0

Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...

Подробнее
Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе

Вчера, 16:24

0

Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...

Подробнее
Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

16-04-2022, 16:54

0

Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...

Подробнее
В «Азове» считают потерю Мариуполя трагедией пострашнее Иловайского котла

В «Азове» считают потерю Мариуполя трагедией пострашнее Иловайского котла

Вчера, 15:44

0

Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...

Подробнее
В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

17-04-2022, 07:44

0

Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...

Подробнее
Пилоты Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ проинформировали о ликвидации танковой колонны ВСУ

Пилоты Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ проинформировали о ликвидации танковой колонны ВСУ

Вчера, 12:44

0

Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

RusVesna: прорыв близится, спецназ ВС России на броне продвигается вглубь Донбасса

RusVesna: прорыв близится, спецназ ВС России на броне продвигается вглубь Донбасса

Вчера, 09:14

0

Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...

Подробнее
Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

16-04-2022, 17:44

0

Военный эксперт Борис Рожин в интервью «Украина.ру» заявил, что судьба регионов Украины, которые находятся под...

Подробнее
Момент ракетного удара военных РФ по Львову и последствия атаки попали в Сеть

Момент ракетного удара военных РФ по Львову и последствия атаки попали в Сеть

Вчера, 14:19

0

В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...

Подробнее
В эфире украинского телевидения случайно выдали позиции ВСУ, по ним нанесен мощный ракетный удар

В эфире украинского телевидения случайно выдали позиции ВСУ, по ним нанесен мощный ракетный удар

Вчера, 10:14

0

Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...

Подробнее