На заводе им. Ильича в Мариуполе обнаружен схрон с оружием ВСУ на 1,4 млн долларов

Сегодня, 20:09

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На заводе им. Ильича в Мариуполе обнаружен схрон с оружием ВСУ на 1,4 млн долларов
Фото из открытых источников

Военные РФ и ополченцы ДНР выявили на территории Мариуполя оружие на 1,4 млн долларов, которое оставили украинские военные.

Снимки части этого оружия опубликовали военкоры, пишет Царьград. Они рассказали, что оружие было выявлено в ходе зачистки территорий Мариуполя, которые уже контролируются российскими войсками.

Схрон оружия был устроен в одном из зданий завода имени Ильича. Там выявили не менее семи ПЗРК «Игла», множество боеприпасов, гранат, патронов. По предварительным оценкам, стоимость этого оружия около 1,4 млн долларов. Оружие пойдет на вооружение ДНР.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. По мнению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сейчас существует опасность реализации западного сценария втягивания России в затяжной конфликт.

В такой ситуации, по его мнению, запустятся процессы, которые будут разрушительны для России, поскольку они нацелены на разрушение экономики и ослабление роли РФ на мировой политической арене.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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