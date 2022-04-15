В Мариуполе захвачен в плен британский наемник Шон Питер

Сегодня, 10:24

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В Мариуполе захвачен в плен британский наемник Шон Питер
Фото из открытых источников

В Мариуполе захвачен в плен британский наемник Шон Питер.

Об этом сообщают СМИ, отмечая, что ранее Шон Питер участвовал во многих военных операциях. Он воевал, к примеру, в Сирии, а до этого также побывал в Ираке.

В Сети уже появились кадры, на которых становится понятно, что Шон Питер в плену. В интервью военным журналистам британец заявил, что хочет попасть домой, а воевать за Украину, если его освободят, больше не собирается.

Сложно сказать, будет ли включен Шон Питер в списки на обмен. Его дальнейшую судьбу отныне будет решать уполномоченное российское ведомство. Но уже понятно, что его освободить его без каких либо условий нельзя, и если его не обменяют, то ему грозит российская тюрьма.

Стоит отметить, что Шон Питер не единственный иностранец, который сражается на стороне ВСУ в Мариуполе. По разным оценкам, там еще около 200-300 граждан других государств, прибывшие воевать против России на стороне Украины.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля. Сейчас, по мнению ряда экспертов, России важно не ввязаться в затяжной вооруженный конфликт. Об этом предупреждает и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он предупредил, что такой сценарий пытается разыграть Запад, чтобы изолировать Россию и разрушить санкциями ее экономику.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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