Эксперт Валерий Татаров назвал безумием реакцию в США на ноту РФ

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Реакцию США на ноту РФ касательно поставок Украине прокомментировал режиссер Валерий Татаров.
Он в эфире радио Sputnik подчеркнул, что Вашингтон своими действиями лишь усугубляет ситуацию.
Ранее в The Washington Post вышла публикация о том, что Вашингтон намерен и далее предоставлять вооружение Украине. При этом в Белом доме уверены, что протест РФ указывает на «эффективность поставляемого Киеву вооружения».
По его мнению, США стремятся втянуть РФ в длительный конфликт далеко от своей территории, не сомневаясь, что им не придется отправлять воевать своих граждан. И это главная ошибка американцев, уверен режиссер.
«Меня напугала реакция американской стороны… У американцев подсознательно работает комплекс людей, которые живут за океаном и думают, что с ними ничего не случится. Эта страна на своей территории не воевала, поэтому у них есть иллюзия, что даже самая тяжелая «радикализация» военных действий не коснется их. Есть у них такая иллюзия, что ответы России их не коснутся. Я думаю, что это ошибка», – сказал Татаров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
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