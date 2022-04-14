Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

Сегодня, 10:59

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Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине
Военный эксперт Евгений Норин

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о негативных последствиях затяжного конфликта на Украине и озвучил разумный, по его мнению, способ его разрешения.

Норин полагает, что затяжной конфликт вредит также России, и наносит вред всему миру, пишет Украина.ру. Поэтому он предлагает сторонам сесть за стол переговоров и прийти к решению, которое было бы оптимально для всех участников конфликта.

«Если война будет продолжаться годами, то она повлечет серьезные последствия и для Украины, и для России. Поэтому наиболее разумным выходом из этой ситуации были бы переговоры, которые создали бы основу не просто для прекращения огня, а для прочного мира. А для этого нужна добрая воля обеих сторон», — сказал Норин.

Он добавил, что после масштабной битвы на Донбассе боевые действия могут перейти в Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог. И тогда есть риск того, что «военная спецоперация» затянется на годы, поскольку штурмовать города сложно, а последствия таких штурмов разрушительны для всех сторон конфликта.

Норин посоветовал искать дипломатический выход из сложившейся ситуации, поскольку затягивание конфликта невыгодно и России.

Отмети, по официальным данным инфляция в РФ уже превысила 17%, и эти показатели, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, будут расти. Он прогнозирует падение ВВП по итогам текущего года на 20% и а даже более, если санкции будут усугубляться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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