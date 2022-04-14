Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту источника Украина.ру. В своей беседе с представителем СМИ эксперт сообщил, что у Российской Федерации вполне достаточно как мощи, так и сил для того, чтобы полностью завершить «специальную военную операцию», начатую 24 февраля на территории Украины.

«Обычно жизненные силы любого организма замеряются на самые различные дистанции (спринт, длинная дистанция, марафон). У Российской Федерации этих жизненных сил вполне хватает на то, чтобы одолеть марафонскую дистанцию. Необходимые усилия будут по ходу перестраиваться. Они будут расходоваться по мере того, как будет изменяться вся экономика государства, а также его политическая система. И совершенно неважно, какой период Россия потратит на Украину: один год или пять лет. Просто внутренняя перестройка может быть быстрой, а может быть медленной. Жизненных сил у россиян вполне достаточно. Основное в этом деле — чтобы хватило воли. Но можно не сомневаться, воли у российского народа тоже хватит», — заверил Акопов.

Эксперт подчеркнул, что администрация Российской Федерации в основной своей массе едина в постановке целей и того, что в данный момент от них никак нельзя отказаться.

«Ресурсов хватит. Мы даже не перестроились на мобилизационную экономику. Если же противостояние будет очень долгим, перестройка произойдет быстро и жестко, чтобы обеспечить нас всеми ресурсами в борьбе с Западом», — подвёл итого сказанному российский военный аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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