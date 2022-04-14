Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Вчера, 22:49

0

Image 16+
Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»
Фото из открытых источников

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это произошло при его буксировки из-за поврежденного боеприпаса и пожара. Гибель корабля стала трагическим событием для всего российского флота.  В иностранных СМИ российская трагедия вызвала противоречивую реакцию. 

Как пишет France24, это событие может вынудить Россию использовать против Украины более мощные виды вооружений. В Пентагоне считают, что корабль был поражен украинской ракетой. Военные эксперты на Ближнем Востоке выдвинули версию о том, что на судне вспыхнул пожар из-за неудачного пуска собственной ракеты. The Guardian пишет, что гибель крейсера «Москва» - это символический удар по Кремлю. Директор исследовательской программы Майкл Кофман заявил, что затопление корабля  свидетельствует о  «беспорядочности» военной операции.

Издание AP News назвало гибель крейсера самой значительной неудачей спецоперации в Украине. Также издание считает, что это мощнейший удар по престижу России. Дэвид Экс из Forbes сказал, что если Украина нанесла по крейсеру ракетный удар, то это успех Киева.

Отметим, что произошедшее  действительно подрывает авторитет российского оружия, поскольку показывают, что такие мощные корабли, как крейсер  «Москва», не являются неуязвимыми. А украинскую противокорабельную систему «Нептун» уже называют открытием «военной спецоперации». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

Вчера, 23:04

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Вчера, 22:49

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

Вчера, 15:24

Евсеев: В случае конфликта с Финляндией и Швецией Россия нанесет по ним ракетно-ядерный удар

Вчера, 09:34

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

14-04-2022, 11:59

Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

14-04-2022, 09:09

Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

13-04-2022, 11:19

Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

12-04-2022, 22:44

Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

12-04-2022, 10:49

Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

12-04-2022, 10:04

Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрожает России

11-04-2022, 15:39

WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам

10-04-2022, 11:14

Global Times: США продвигают новую стратегию войны с Россией

8-04-2022, 17:49

Эксперт Сивков оценил возможное размещение Пентагоном ядерного оружия в Республике Польша

8-04-2022, 09:39

Politico: Итальянский парламент необычно отреагировал на обращение Владимира Зеленского

7-04-2022, 14:34

Google сняла с себя ответственность за исчезновение сайта Минобороны из поиска

6-04-2022, 10:54

Востоковед Тавровский указал на три направления сотрудничества между РФ и КНР

5-04-2022, 15:09

Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

5-04-2022, 11:49

«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину

4-04-2022, 15:39

Эксперт Леонков объяснил, почему США и НАТО отказались от плана по Донбассу и Крыму

4-04-2022, 09:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

13-04-2022, 09:34

0

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...

Подробнее
Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Вчера, 12:34

0

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

13-04-2022, 11:24

0

Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский...

Подробнее
Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

13-04-2022, 11:19

0

Все руководители стран ЕС находятся в обидном положении по отношению к США, но сказать они об этом не могут, так как...

Подробнее
Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

13-04-2022, 12:44

0

Министерство юстиции РФ проинформировало о подготовленном проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного...

Подробнее
Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

13-04-2022, 17:14

0

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

13-04-2022, 11:59

0

Российские металлургические компании начинают отказывать акционерам в выплате дивидендов. Известно о том, что к этому...

Подробнее
Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

13-04-2022, 12:14

0

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ, увидела...

Подробнее
Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

14-04-2022, 13:59

0

РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых...

Подробнее
В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

0

В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который...

Подробнее