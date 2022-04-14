Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это произошло при его буксировки из-за поврежденного боеприпаса и пожара. Гибель корабля стала трагическим событием для всего российского флота. В иностранных СМИ российская трагедия вызвала противоречивую реакцию.

Как пишет France24, это событие может вынудить Россию использовать против Украины более мощные виды вооружений. В Пентагоне считают, что корабль был поражен украинской ракетой. Военные эксперты на Ближнем Востоке выдвинули версию о том, что на судне вспыхнул пожар из-за неудачного пуска собственной ракеты. The Guardian пишет, что гибель крейсера «Москва» - это символический удар по Кремлю. Директор исследовательской программы Майкл Кофман заявил, что затопление корабля свидетельствует о «беспорядочности» военной операции.

Издание AP News назвало гибель крейсера самой значительной неудачей спецоперации в Украине. Также издание считает, что это мощнейший удар по престижу России. Дэвид Экс из Forbes сказал, что если Украина нанесла по крейсеру ракетный удар, то это успех Киева.

Отметим, что произошедшее действительно подрывает авторитет российского оружия, поскольку показывают, что такие мощные корабли, как крейсер «Москва», не являются неуязвимыми. А украинскую противокорабельную систему «Нептун» уже называют открытием «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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