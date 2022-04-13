Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

Сегодня, 15:24

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Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия
Фото из открытых источников

Экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский (Скиф) рассказал о ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Он подчеркнул, что не считает себя экспертом, тем не менее готов поделиться некоторыми личными соображениями по поводу происходящего, пишет Русская Весна.

По его мнению, судя по ходу операции, можно говорить о том, что обычное вооружение в современном конфликте уже теряет свою мощь и эффективность. А это вынуждает переходить к более грозным видам вооружения.

«На всякое средство есть контрсредство, на каждое действие – противодействие; численное превосходство не является определяющим, навыки и умения при отсутствии мотивации тоже не критерий… Мы знали, сколько нас, догадывались, сколько их, и, по меткому выражению одного грамотного офицера, мы продемонстрировали новый вид тактики – очаговое наступление», - рассказывает Ходаковский.

Он отметил, что сейчас уже многие понимают сложность предстоящего этапа. Можно говорить о том, что в нынешнем конфликте обычное оружие применяется в последний раз. В дальнейшем же конфликты будут проходить с использованием ядерного оружия и победит та сторона, которая найдет наиболее эффективные способы доставки ядерных боеголовок.

«Можно сделать предварительный вывод, что это последняя крупная война без использования ядерного оружия, где участником является Россия», – уверен Ходаковский.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. 25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели в боях более чем 1350 российских военнослужащих, а ДНР 5 апреля в отчете о потерях указало погибшими 760 человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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