Евсеев: В случае конфликта с Финляндией и Швецией Россия нанесет по ним ракетно-ядерный удар

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил о том, что Россия будет вынуждена нанести ракетно-ядерный удар в случае конфликта со Швецией и Финляндией, которые планируют стать членами НАТО.

«Пускай вступают в НАТО, если хотят. Мы должны их предупредить, что часть объектов на их стороне станут объектами первоочередного поражения», — заявил Евсеев.

Он считает, что граждане этих стран должны решить, нужен ли им ракетно-ядерный удар.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс России придется укрепить свои границы. По его словам, речь идет об усилении сухопутных и военно-морских сил, а также ПВО, пишет Ukraina.ru.

Напомним, некоторое время назад Швеция и Финляндия заявили о намерении ускорить процесс вступления в НАТО. На это их подтолкнула спецоперация России на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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