Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

Военный эксперт Игорь Коротченко дал высокую оценку чеченским бойцам, задействованным в «военной спецоперации» на территории Украины.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Чеченские бойцы участвуют в ней с первых дней, в том числе и в боях за Мариуполь.

«Это опытные и хорошо экипированные военнослужащие с прекрасной мотивацией к боевым действиям. Это важно отметить. В определенной степени они стали и визитной карточкой нашей специальной военной операции», - заявил Коротченко.

Он добавил, что глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выезжал лично в район проведения специальной военной операции. По мнению Коротченко, такие визиты мотивируют бойцов Росгвардии, что крайне важно в нынешних условиях, когда «военная спецоперация» длится уже восьмую неделю.

Положительно Коротченко оценил и видеозаписи, которые публикует Рамзан Кадыров. Часто это видео с поля боя, что, по его мнению, действует устрашающе на противника.

Отметим, несмотря на предупреждения РФ, Запад и далее поставляет Украине вооружение, в том числе тяжелое. В СМИ попала информация о поставках танков и БМП из Польши и Чехии, а также танки Украина может получить от Германии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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