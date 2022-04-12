Гражданам в РФ заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype, являющаяся владельцем популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к ним в библиотеке на своем сайте для пользователей из РФ. Об этом проинформировала газета «Ведомости», ссылаясь на свой источник.

Примечательно, что проблем с доступом к сайту Monotype в России не наблюдается. Однако когда пользователь пытается открыть страницу с каталогом шрифтом, ему выдается сообщение о запрете доступа. Если же воспользоваться VPN-сервисом, страница открывается. После регистрации на платформе открывается и доступ к вышеперечисленным шрифтам.

По информации собеседника издания, о недоступности библиотеки шрифтов Monotype для российских пользователей стало известно еще три дня назад, 11 апреля. Но не исключено, что доступ был закрыт еще раньше.

В первых числах марта американская корпорация Microsoft уведомила о прекращении своих товаров и предоставлении услуг на рынке РФ. Решение о прекращении работы принято из-за протеста против событий на Украине, где Россия проводит спецоперацию.

В конце месяца появилась информация о том, что компания будет продолжать работу на российском рынке и полностью уходить из страны не собирается, пишет «Лента».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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