Все руководители стран ЕС находятся в обидном положении по отношению к США, но сказать они об этом не могут, так как стыдно. С таким заявлением выступил Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко.

Он также сказал, что на фоне спецоперации на Украине западные страны под удобным предлогом объединятся против России. Тот факт, что многие страны заняли позицию в поддержку Украины, показал, что они находятся под влиянием США. Президент России отметил, что все руководители европейских государств находятся в положении одного из бывших британских премьеров, которого собственная пресса называла «пуделем президента США». При этом Путин не стал называть фамилию этого политика, хотя многим стало понятно о том, что речь идет о Тони Блэре, пишет spbvestnik.ru .

Как известно, в 1999 году Тони Блэр поддержал бомбардировку Югославии, где был сложный политический конфликт. Спустя два года Великобритания отправил в Афганистан свои войска, а в 2003 году совместно с США начала войну в Ираке. В 2007 году Блэр, рейтинг которого неуклонно падал, сложил с себя полномочия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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