Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

Ополченец ДНР с позывным «Испанец», известный как участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, рассказал журналистам о том, что футбольные фанаты могут отправиться в Украину в качестве добровольцев для участия в «спецоперации». «Испанец» считает, что они станут «подспорьем, прикрывающим тылы».

Он также сказал, что добровольцев включат в состав спецподразделения российской армии, а по окончании спецоперации они смогут получить статус ветерана боевых действий. Ополченец заявил, что неопытных бойцов не отправят в горячие точки. Для начала они будут служить в «комендантских подразделениях». Перед ними поставят такие задачи, как охрана базы и других объектов.

Кроме того, добровольцы будут обучаться на полигонах военному делу, пишет ridus.ru . На линию соприкосновения отправятся только обученные бойцы, сказал ополченец ДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700