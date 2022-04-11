Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов
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Ополченец ДНР с позывным «Испанец», известный как участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, рассказал журналистам о том, что футбольные фанаты могут отправиться в Украину в качестве добровольцев для участия в «спецоперации». «Испанец» считает, что они станут «подспорьем, прикрывающим тылы».
Он также сказал, что добровольцев включат в состав спецподразделения российской армии, а по окончании спецоперации они смогут получить статус ветерана боевых действий. Ополченец заявил, что неопытных бойцов не отправят в горячие точки. Для начала они будут служить в «комендантских подразделениях». Перед ними поставят такие задачи, как охрана базы и других объектов.
Кроме того, добровольцы будут обучаться на полигонах военному делу, пишет ridus.ru. На линию соприкосновения отправятся только обученные бойцы, сказал ополченец ДНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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