Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки.

Он заявил, что сейчас поляки в большинстве негативно настроены по отношению к РФ, пишет Украина.ру. Ситуация, по его словам, схожа с отношением к евреям в Третьем рейхе. И это не в пользу Варшавы, уверен публицист, с учетом тех процессов, которые запустила Россия на мировой политической арене.

По его мнению, Москва стремится к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Украины, а это значит, что возникла бы граница между РФ и Польшей. Не исключено, что часть западной Украины окажется в подчинении Польши, а Закарпатская область перейдет Венгрии, тогда как Черновицкая область достанется Румынии. Хотя Румыния вряд ли бы пошла на такой шаг, поскольку еще не присоединила Молдавию. Но такой сценарий раздела Украины он все же считает наименее вероятным.

Комментируя ситуацию внутри Польши, Ласецки заявил, что сейчас там сильны как никогда русофобские настроения. Прибывшие в страну беженцы из Украины, а их число исчисляется уже миллионами, лишь подогревают ненависть к России и всему русскому.

Поэтому, по его мнению, пока действующая власть не сменится, говорить о дружеском диалоге Варшавы и Москвы не приходится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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