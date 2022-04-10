Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам
Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом...Подробнее
О причинах смены командующего «военной спецоперацией» на территории Украины рассказал военный эксперт Константин Сивков.
Ранее в СМИ попала информация о том, что на пост командующего спецоперацией заступил Герой России генерал Александр Дворников. Что стало причиной этого, не сообщалось.
Он подчеркнул, что такое решение могло быть принято для того, чтобы дать предыдущему руководству отдохнуть, пишет News.ru. По его словам, ротация в войсках проходит регулярно, поскольку выдержать постоянное напряжение в течение полутора месяцев непросто, и людям необходим отдых.
По мнению Сивкова, перестановка в командовании не связана с какими-либо мнимыми ошибками предыдущего руководства. Эксперт уверен, что Дворников сможет использовать весь опыт, который он получил на полях чеченской войны и военных действий в Сирии.
Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Сейчас, как сообщили в Минобороны, идет второй этап, в рамках которого российским войскам поставили задачу взять под контроль всю территорию Донбасса.
Западные страны при этом и далее оказывают поддержку Украине в виде вооружения. При этом на российскую экономику оказывается санкционное давление, которое глава правительства РФ Михаил Мишустин уже сравнил с экономической войной против России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом...Подробнее
Накануне шутники, сообщающие о минировании объектов на территории Санкт-Петербурга, изрядно подпортили нервы стражам...Подробнее
Накануне вечером Санкт-Петербургским правоохранителям пришлось около десяти минут догонять автомобиль, за рулём...Подробнее
Обозреватель американского издания The National Interest сравнил возможности F-15 ВВС США и Су-57 ВКС России. Он описал...Подробнее
По последним данным, бойцы ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в России) практически потеряли контроль над Мариуполем. Как...Подробнее
Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в...Подробнее
Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Комментировать