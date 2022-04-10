Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

О причинах смены командующего «военной спецоперацией» на территории Украины рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Ранее в СМИ попала информация о том, что на пост командующего спецоперацией заступил Герой России генерал Александр Дворников. Что стало причиной этого, не сообщалось.

Он подчеркнул, что такое решение могло быть принято для того, чтобы дать предыдущему руководству отдохнуть, пишет News.ru . По его словам, ротация в войсках проходит регулярно, поскольку выдержать постоянное напряжение в течение полутора месяцев непросто, и людям необходим отдых.

По мнению Сивкова, перестановка в командовании не связана с какими-либо мнимыми ошибками предыдущего руководства. Эксперт уверен, что Дворников сможет использовать весь опыт, который он получил на полях чеченской войны и военных действий в Сирии.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Сейчас, как сообщили в Минобороны, идет второй этап, в рамках которого российским войскам поставили задачу взять под контроль всю территорию Донбасса.

Западные страны при этом и далее оказывают поддержку Украине в виде вооружения. При этом на российскую экономику оказывается санкционное давление, которое глава правительства РФ Михаил Мишустин уже сравнил с экономической войной против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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